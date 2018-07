Cevian forderte erneut eine andere Strategie. „Um in Zukunft dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen die Geschäftssparten von Thyssenkrupp fokussiert, unternehmerisch und effizient aufgestellt werden – flexibel und frei von unverhältnismäßig hohen Kosten und Bürokratie“, sagte Gründungspartner Lars Förberg. Nur so könnten sie nachhaltig erfolgreich sein. „Alle großen und nachhaltig erfolgreichen Unternehmen wandeln sich fortwährend, bauen auf ihre Stärken, nutzen ihre Chancen und passen sich so immer wieder neuen Herausforderungen an.“



In seinem Rücktrittsschreiben hatte Lehner auch gegen die Krupp-Stiftung ausgeteilt, die mit 21 Prozent größter Einzelaktionär ist. „Das Vertrauen der großen Aktionäre und ein gemeinsames Verständnis im Aufsichtsrat über die strategische Ausrichtung von Thyssenkrupp waren Grundlage meiner Arbeit und Voraussetzung für mein Versprechen an Berthold Beitz, das Unternehmen im Interesse von Aktionären, Mitarbeitern und Kunden erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagte Lehner mit Blick auf die 2013 verstorbene Unternehmenslegende. „Das ist heute nicht mehr gegeben.“