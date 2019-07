Magnetschwebebahn Wie der Transrapid – nur kleiner

Stefan Bögl ist die treibende Kraft hinter dem Projekt. Er will sein Unternehmen, das rund 1,7 Milliarden Euro pro Jahr umsetzt, von der zyklischen Baukonjunktur entkoppeln. Ein Prozent seines Umsatzes investiert er jährlich in Forschung und Entwicklung. In der deutschen Baubranche gilt das als viel. „Die Bauindustrie funktioniert im Grunde immer noch so wie vor 100 Jahren: Es gibt Schubkarren, Betonmischer, drei Schippen“, sagt Martin Nicklis, Experte für Bauwirtschaft und Familienunternehmen bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Bögl gehe neue Wege, baut inzwischen auch Türme für Windräder, bietet Industrieversicherungen an und produziert Strom. Zu den Renommierbauten gehört die Uni Regensburg in Fertigbauweise und die Stahldachkonstruktion der Allianz Arena in München.