Magnetschwebebahn Deutscher Mittelständler will den Transrapid wiederbeleben

Experten sehen für die neue Technik von Bögl durchaus Chancen. Allerdings nicht Deutschland, sondern im Ausland. Geschwindigkeiten von 200 Kilometer pro Stunde könne man auch „mit einem herkömmlichen Schnellzug erreichen“, sagt Markus Hecht, Professor für Schienenfahrzeuge an der Technischen Universität Berlin. So spare man vor allem die hohen Kosten, die durch den Bau einer neuen Infrastruktur, die eine Magnetbahn erfordern würde, entstehen. Für Deutschland sei das Comeback der Magnetbahn daher „undenkbar“. Die Magnetbahn sei „ein wunderbares technisches Spielzeug, wenn Geld keine Rolle spielt“, sagt Hecht. „Gerade in autokratisch regierten Ländern können solche Projekte durchgesetzt werden.“