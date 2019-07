Magnetschwebebahn Wie der Transrapid – nur kleiner

Unternehmenschef Bögl und Techniker Zamzow wirken bei der Präsentation ihrer Innovation wie ein Herz und eine Seele. Die zwei Ingenieure genießen die Details ihrer Technik – jeder auf seine Weise. TSB soll das Bauunternehmen Max Bögl in eine neue Sphäre katapultieren und den Nahverkehr in den Städten weltweit revolutionieren. Bögl geht volles Risiko, nicht das erste Mal. Das ist Teil der Firmen-DNA, die Max Bögl zu einem von Deutschlands führenden Baukonzernen machte. Gleichzeitig warnen Verkehrsexperten bei dem Transporter auf Magneten vor zu viel Euphorie.



Das Vorpreschen der Familie Bögl aus der Oberpfalz soll beweisen, dass der Transrapid noch lange nicht tot ist. Max Bögl war einst Zulieferer des in den Neunzigerjahren mit hohen Erwartungen gestarteten Industriekonsortiums um Siemens und Thyssenkrupp. Der damalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber schwärmte damals in einer weitgehend konfusen und heute legendären Rede von der Zeitersparnis, die der Transrapid zwischen München Hauptbahnhof und Flughafen bringe. Aber der Airport-Zubringer scheiterte, ebenso der Metrorapid durch das Ruhrgebiet. Zu teuer, zu monströs. Gebaut wurde die Magnetschwebebahn nur auf 30 Kilometern in Shanghai. Bögl will die Technik nun wiederbeleben – auf eigene Faust.