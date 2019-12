Makoto Uchida: Neuer Nissan-Chef will Kooperation mit Renault stärken

Der neue Nissan-Chef Makoto Uchida will den zweitgrößten japanischen Autobauer wieder in die Spur bringen und eng mit dem französischen Partner Renault zusammenarbeiten. Dabei solle aber die Unabhängigkeit des Konzerns bewahrt bleiben, teilte der am 1. Dezember angetretene Vorstandschef Uchida am Montag mit.