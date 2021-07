Management Linde plant Abbau von 500 Arbeitsplätzen in Deutschland

Der Industriegasekonzern Linde plant bis Ende 2022 den Abbau von 500 Arbeitsplätzen an deutschen Standorten. Das geht aus übereinstimmenden Aussagen mehrerer Arbeitnehmervertreter hervor, mit denen die WirtschaftsWoche gesprochen hat. Demnach habe das Management von Linde die Arbeitnehmervertreter im Juni über den Plan zum Arbeitsplatzabbau informiert. Verhandlungen zwischen Management und der Arbeitnehmerseite sollen im August beginnen. Linde teilte mit, Diskussionen um Arbeitsplätze „in den dafür zuständigen Gremien und nicht in der Öffentlichkeit“ zu führen.



