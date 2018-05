Manipulationsverdacht: Verschwieg VW-Chef Diess den Anlegern Milliardenrisiken?

VW bestreitet ein Gespräch zwischen Diess und Schmidt in dem Bericht der „Bild am Sonntag“ nicht. Der Konzern betont aber, dass man zu damaligen Zeitpunkt von deutlich niedrigeren potenziellen Bußgeldern ausgegangen sei. „Sofern Herr Schmidt überhaupt den gesetzlichen Maximalstrafrahmen erwähnt haben sollte, hat er jedenfalls nicht erklärt, dass mit konkreten Strafzahlungen in dieser Höhe zu rechnen sei“, wird ein VW-Sprecher zitiert.