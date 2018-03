Marihuana aus der Schokoladenfabrik: Wie Cannabis einer kanadischen Kleinstadt eine neue Perspektive gab

In der Lobby macht Alan Buker Mittagspause. In einer Ecke des großen Raums steht ein Billardtisch, daneben an der Wand das Schild „Hershey Canada Inc.“ Es ist ein historisches Relikt. Denn in den Gebäuden, in denen heute Tweed Cannabis anbaut, wurde früher ein anderes Konsumgut produziert: Das nordamerikanische Süßwarenunternehmen Hershey stellte hier Schokolade, Schokoriegel und Kekse her.