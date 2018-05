Am 4. Mai übernimmt wieder ein Chemiker das Ruder bei BASF. Der neue Vorstandschef Martin Brudermüller will beim Ludwigshafener Chemieriesen das Tempo für Innovationen erhöhen und die technologische Wettbewerbsfähigkeit stärken. Große strategische Veränderungen sind mit dem Wechsel an der Konzernspitze aber nicht zu erwarten. Das macht Brudermüller in einem am Dienstag veröffentlichten Gespräch mit Agenturjournalisten klar. „Fest steht, dass wir das Unternehmen evolutionär weiter entwickeln. Alles andere wäre auch sonderbar, denn ich bin ja die letzten elf Jahre auch Teil des Vorstandsteams gewesen und habe das alles mitgetragen und mit entschieden.“ BASF habe die richtigen Schritte gemacht.