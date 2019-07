Martin Brudermüller unter Zugzwang Drei Probleme, die der BASF-Chef jetzt lösen muss

Personal: Zu träge, zu bürokratisch – die BASF-Organisation genießt einen etwas schwerfälligen Ruf. Konzernchef Brudermüller will nun den Wildwuchs an Jobs in der Zentrale verringern. Künftig sollen mehr Mitarbeiter bei den einzelnen Unternehmensbereichen angedockt werden – und näher am Kunden arbeiten. Rund 6000 Stellen werden bis Ende 2021 wegfallen. Die Chemiegewerkschaft IG BCE spricht von einer „Verunsicherung“ vieler Mitarbeiter, „ob ihre Beschäftigung langfristig sicher ist“. Die BASF will die Arbeitsplätze „sozialverträglich“, also ohne betriebsbedingte Kündigungen, abbauen. Mit gutem Willen bei Unternehmensleitung und Betriebsräten dürfte das zu schaffen sein. Mehr als tausend Mitarbeiter haben bereits gut dotierte Abfindungsangebote angenommen.