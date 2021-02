Martina Merz: Thyssen-Krupp-Chefin: Noch keine Entscheidung über Verkauf der Stahlsparte an Liberty

Gut ein Vierteljahr nach dem ersten Vorstoß des britischen Konzerns Liberty Steel will Thyssen-Krupp-Chefin Martina Merz dem Kaufinteressenten für die Thyssen-Stahlsparte noch keinen roten Teppich ausrollen. „Liberty Steel hat uns in der vergangenen Woche ein aktualisiertes Angebot übermittelt, das wir gegenwärtig sehr sorgfältig prüfen“, hieß es in der am Montag veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am kommenden Freitag.