Maschinenbau Deutz beruft ZF-Friedrichshafen-Managerin in den Vorstand

Beim Motorenbauer Deutz zieht mit Petra Mayer eine Frau in den Vorstand ein. Die Managerin des Autozulieferers ZF Friedrichshafen werde im November in das Führungsgremium eintreten und die Verantwortung für das neu zu schaffende Produktionsressort übernehmen, teilte der Kölner Konzern am Dienstag mit. „Die Neuaufstellung des Vorstandes kommt gut voran“, erklärte Aufsichtsratschef Dietmar Voggenreiter.