Maschinenbau: Dürr kauft Anlagenbauer BBS für bis zu 480 Millionen Euro

BBS soll in diesem Jahr mit 1200 Mitarbeitern 300 Millionen Euro Umsatz erwirtschaften, bis 2026 soll der Umsatz auf 400 bis 450 Millionen wachsen, bei einer operativen Rendite von 13 bis 15 Prozent. „Wir investieren in einem stark wachsenden Sektor mit überdurchschnittlich guten Ertragsperspektiven“, sagte Dürr-Vorstandschef Jochen Weyrauch in der Nacht zum Dienstag.