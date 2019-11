Maschinenbau: Heidelberger Druck verkleinert den Vorstand

Im zweiten Quartal (2019/2020) profitierte das Unternehmen vor allem in den USA und China von einer steigenden Nachfrage in seinem Kerngeschäft Bogenoffset sowie vom Trend zur Digitalisierung. So schnellte der operative Gewinn (Ebitda) vor Restrukturierungskosten in den Monaten Juli bis September um 28 Prozent auf 55 Millionen Euro in die Höhe.