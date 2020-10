Maschinenbau Trumpf sieht Anzeichen für Ende der Konjunktur-Talfahrt

Der Maschinenbauer Trumpf könnte die schwersten Folgen von Konjunkturflaute und Coronakrise nach eigener Einschätzung bald hinter sich haben. „Wir sehen vorsichtige Anzeichen für das Ende der konjunkturellen Talfahrt, wenn auch noch keinen Aufschwung“, sagte die Vorsitzende der Geschäftsführung, Nicola Leibinger-Kammüller, am Mittwoch am Sitz des Laser-Spezialisten in Ditzingen bei Stuttgart.