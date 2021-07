Maschinenbaubranche „Im Moment sind wir in China noch Teil des Plans“

Ist Chinas neuerlicher Exportvorsprung für Deutschlands Maschinenbauer je wieder aufzuholen?

Ich glaube schon, dass wir aufholen können. Wir müssen jedoch an vielen Stellen umdenken und uns anstrengen – in allen Dimensionen. Beispielsweise müssen wir auch einfachere Maschinen anbieten und uns mit den einzelnen Ländern genauer auseinandersetzen, um zu wissen, was dort wirklich gebraucht wird. Die perfekte Maschine, die wir deutschen Ingenieure bauen können, ist nun mal nicht in allen Märkten die passende Lösung. Wir müssen die Kunden dort abholen, wo sie sind.



Um welche Länder geht es Ihnen da genau?

Vielleicht könnte man die Maschinenbau-Welt in grob zwei Gruppen unterteilen. Die eine Gruppe ist auf höchste Effizienz, Sicherheit – Stichwort CE-Norm –, Präzision, Lebensdauer und Nachhaltigkeit getrimmt. Das heißt, höhere Anfangs-Investitionen werden für eine längere Lebensdauer und damit über Jahre günstigere Teilekosten in Kauf genommen – dazu zählen zum Beispiel ganz Europa, Nordamerika, Australien, Japan und Südkorea. Die andere Gruppe hat geringere Standards und Sicherheitsverordnungen oder hält sich zumindest in den seltensten Fällen daran – China ist hier ein Beispiel. Dort gibt es zwar offiziell ähnliche Richtlinien für Maschinen wie hier, aber im Zweifelsfall geht Wachstum vor Sicherheit. Ähnlich ist es in Indien, Südostasien, Mexiko, Südamerika und Afrika. Wir deutsche Maschinenbauer investieren viel Geld, damit die Maschinen alle gesetzlichen Anforderungen zum Schutz der Bediener erfüllen, die aber in diesen Ländern oft nicht interessieren – und sind damit teurer als die chinesischen Produkte.