Massive Investitionen: Volkswagen will binnen fünf Jahren 180 Milliarden Euro investieren

Volkswagen treibt die Elektrifizierung seiner Flotte voran und will bis 2027 insgesamt 180 Milliarden Euro investieren. Zwei Drittel davon sollten in die Elektrifizierung und Digitalisierung fließen, teilte Europas größer Autokonzern am Dienstag anlässlich der Bilanzvorlage 2022 in Berlin mit. Angesichts einer Nettoliquidität von zuletzt 43 Milliarden Euro, in der 16 Milliarden aus dem Börsengang der Sportwagentochter Porsche eingeflossen sind, sehen sich die Wolfsburger in der Lage, die im laufenden Jahr anfallenden Investitionen zu stemmen. Für die kommende Jahre setzt Volkswagen auf weiterhin robuste Geschäfte bei einem hohen Barmitteilzufluss.