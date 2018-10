Massiver Druck hinter den Kulissen Drängt Trump Siemens aus Milliarden-Auftrag im Irak?

Ein Sprecher des amtierenden irakischen Premierministers Haidar al-Abadi sagte dem Finanzdienst Bloomberg, beide Bewerbungen würden gleichberechtigt geprüft - politische Erwägungen spielten keine Rolle. General Electric wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.



Doch glaubt man internationalen Medienberichten, so brodelt es hinter den Kulissen. So berichtete die „Financial Times“, die USA versuchten mit massivem Druck auf die irakische Regierung, den Deal für General Electric zu sichern. Die USA wollten unter anderem Waffen liefern. Auch Bloomberg schrieb, ranghohe Vertreter der US-Regierung hätten al-Abadi gewarnt, die Beziehungen zwischen den Ländern zu riskieren, falls der Auftrag an Siemens vergeben werden sollte. Beide Medien berichten übereinstimmend, dass es bereits eine unverbindliche Absichtserklärung zwischen General Electric und dem Irak geben soll.