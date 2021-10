Materialmangel erhöht Pleitegefahr Drohende Insolvenzen: Experten warnen vor einer „Vulkan-Situation“

Tatsächlich gehen Experten davon aus, dass die globalen Warenengpässe empfindliche Auswirkungen haben dürfte. Denn es fehlt längst nicht nur an Holz. Auch Halbleiter sind rar, bei Metall, Plastik und anderen Grundstoffen gebe es Engpässe und Preissteigerungen, sagt Stefan Treiber, Managing Director der Münchner Unternehmensberatung Candidus. „Die Frachtraten für Containerschiffe sind extrem gestiegen, in bestimmten Bereichen fehlen Arbeitskräfte“, so Treiber. Die Folge: „In immer mehr Fabriken stehen die Bänder still, eine wachsende Zahl von Unternehmen meldet Kurzarbeit an.“ Und dabei wird es kaum bleiben. „Durch den Mangel an Halbleitern und anderen kritischen Materialien werden zahlreiche Unternehmen, die der Coronakrise getrotzt haben, doch noch zu Sanierungsfällen“, erwartet der Restrukturierungsexperte Alfred Hagebusch, Leiter des Frankfurter Büros der Insolvenz- und Sanierungskanzlei Wellensiek.