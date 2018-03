Matthias Müller: VW-Chef Müller soll in Unfallflucht verwickelt sein

Porsche bestätigte gegenüber der „Bild“, dass Hatz „im Rahmen einer Konzerntestfahrt“ an einem Unfall beteiligt gewesen sei. Ein Anwalt des Managers beantwortete Fragen der Zeitung nicht, weil dieser in Untersuchungshaft nicht erreichbar sei – Hatz sitzt derzeit im Gefängnis, weil er bei der Volkswagen-Tochter Audi in den Abgasbetrug verwickelt gewesen sein soll. Ein VW-Sprecher ging in einer Stellungnahme gegenüber der Zeitung nicht auf Müller ein.