Max Viessmann „Die Marke Viessmann bleibt zu 100 Prozent im Eigentum der Familie“

Trotzdem ist bekannt, dass Amerikaner nicht gerade zimperlich oder romantisch sind, wenn es Probleme an Standorten gibt.

Also wir haben bisher nicht ein einziges Klischee erlebt. Das Führungsteam ist sehr international – alle Beteiligten, insbesondere der CEO David Gitlin, haben Erfahrung mit großen Transaktionen und Integrationen. David Gitlin hat in seiner frühen Karriere erlebt, wie man es nicht macht – und dann gezeigt, wie es geht. Carrier ist sich der starken Identität und Kultur von Viessmann bewusst. Carrier weiß wirklich die Vorteile unserer Kultur zu schätzen. Sie werden nicht eingreifen oder rote Viessmann-Schilder abschrauben.



Es gab viele, teils heftige Reaktionen, da war die Rede vom Ausverkauf von Hidden Champions und Schlüsseltechnologien. Hat Sie das überrascht?

Die meisten dieser Berichte entstanden am Dienstag auf Basis eines Gerüchts. Inzwischen wird das Ganze differenzierter gesehen, weil wir auch erklären können: Es ist kein Ausverkauf, kein Verkauf, sondern ein Teilverkauf und eine Partnerschaft. In Deutschland wird schnell auf Klischees gesprungen: Da werden „die Amerikaner“ über einen Kamm geschert. Hier und da war sogar von „Heuschrecken“ zu lesen. Carrier ist der Erfinder der Klimaanlagen, hat eine über 100-jährige Geschichte und eine hohe Expertise im Bereich Klimatechnik, die grundlegend für Wärmepumpen ist. Wir tun gerade so, als wären wir führend – aber die Technologie wird in den USA und Asien seit Jahrzehnten erforscht und produziert.