Max Viessmann „Eine solche Entscheidung trifft man nicht im Vorbeigehen“

Und das hieß: Man kauft nicht dazu, sondern verkauft?

Wir waren automatisch an dem Punkt, an dem wir eine Partnerschaft mit jemandem eingehen mussten, der über ausreichende Skaleneffekte verfügt. Wir haben der Carrier Group den Rahmen skizziert und gesagt, wo es strategisch hingehen soll: Wir wollen, dass in Deutschland und Europa investiert wird, um zu wachsen. Und sie haben uns mit leuchtenden Augen angeschaut und gesagt: Das ist doch klar! Carrier sieht vor allem Chancen in Europa und die soziale Sicherung der Mitarbeiter. Insofern ist mir bei dem Partner etwas wärmer ums Herz.



Warum flossen doch Tränen? Was hat Sie da in dem Moment erfasst? War es das Gefühl einer Zäsur, die Tragweite der Entscheidung?

Ich bin in diesem Unternehmen und dieser Region aufgewachsen. Das ist mir alles sehr nah. Am Wochenende bin ich als Kind mit dem Skateboard durch die Produktion meinem Vater hinterhergefahren. Ich habe viel Zeit in der Lehrwerkstatt verbracht. Das ist mein Leben! Und es ist vor allem das Lebenswerk meines Vaters. Das tut schon weh, das ist bitter.