Max Viessmann „Die Marke Viessmann bleibt zu 100 Prozent im Eigentum der Familie“

Um welche Fragen wurde am meisten gerungen?

Mich hat vor allem beschäftigt, ob wir mit unserer Einschätzung zu optimistisch oder pessimistisch sind. Ich habe mich auch gefragt: Welches Risiko können wir unseren Mitarbeitern zumuten? Wir haben im ersten Quartal dieses Jahres intensive Gespräche mit Carrier geführt und bald gesehen: Wir sind komplementär. Carrier ist heute in Europa in einigen Bereichen nicht gut vertreten, wo wir stark sind. Sie sind wiederum stark in gewissen Bereichen in Europa, wo wir schwach sind. Daneben ist Carrier führend in Nordamerika und sehr gut in Asien unterwegs.