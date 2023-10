Medienbericht: Familie Schaeffler erwägt Übernahmeangebot für Vitesco

Die Milliardärsfamilie Schaeffler erwägt einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge eine Übernahme des Regensburger Autozulieferers Vitesco. Die Familie, Mehrheitseigentümerin des gleichnamigen Wälzlager-Konzerns aus Herzogenaurach, wolle damit ihre Präsenz als Zulieferer für Elektroautos stärken, hieß es in dem Bericht, in dem sich Bloomberg auf Insider beruft. Die Pläne könnten schon am Montag bekanntgegeben werden, die Verhandlungen dauerten aber noch an. Die 2021 vom Zulieferer Continental abgespaltene Vitesco ist selbst im Umbau vom Hersteller von Teilen für Verbrennungsmotoren zum Lieferanten von Antriebstechnik für Elektro-Fahrzeuge.