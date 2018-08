Medienbericht: Geldautomaten-Konzern Diebold Nixdorf stellt sich zum Verkauf

Diebold und Wincor Nixdorf hatten mit ihrer Fusion auf den Umbruch in ihrer Branche reagiert: In Ländern wie den USA oder Schweden spielt Bargeld eine immer geringere Rolle, so dass sich die Branche nach anderen Erlösquellen, etwa als Software- und Dienstleistungs-Anbieter, umsehen muss. Doch der Zusammenschluss verlief holprig. Nicht alle Eigner des deutschen Unternehmens dienten ihre Anteile an.