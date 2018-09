Medienbericht Mindestens 1,3 Millionen Diesel-Pkw von Fahrverboten betroffen

BerlinVon den bereits bestehenden oder drohenden Fahrverboten für ältere Diesel sind einem Medienbericht zufolge mindestens 1,3 Millionen Pkw in Deutschland betroffen. Wie die „Funke Mediengruppe“ (Sonntagausgaben) vorab berichtete, sind nach Angaben der Bundesregierung in den 43 am stärksten mit Stickoxid belasteten Städten 476.000 Autos mit der Abgasnorm Euro 4 zugelassen. Mit der Abgasnorm Euro 5 fahren demnach dort 841.000 Fahrzeuge.