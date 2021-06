Medienbericht: Österreichischer Investor Wolf übernimmt offenbar MAN-Werk in Steyr

Wolf übernehme 1250 Mitarbeiter und alle 160 Lehrlinge. 150 weitere Arbeitsplätze sollen über eine Arbeitsstiftung mit Forschungshintergrund gesichert werden, so die Zeitung. Für 133 Leute gebe es eine Altersteilzeitlösung. Laut dem Bericht will MAN in einer Aufsichtsratssitzung heute den formalen Beschluss zum Verkauf fassen.