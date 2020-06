Medienbericht Pharma-Riese AstraZeneca soll Fusion mit Gilead ausloten

AstraZeneca arbeitet derzeit an einem Corona-Impfstoff, das Gilead-Mittel Remdesivir gilt als mögliches Medikament gegen Covid-19. Eine Fusion könnte demnach im Kampf gegen die Pandemie eine wichtige Rolle spielen. Rund um den Globus arbeiten Firmen momentan mit Hochdruck an Impfstoffen und Behandlungen, darunter auch die großen US-Konzerne Eli Lilly, Pfizer, Merck & Co. Reuters-Berechnungen zufolge gibt es weltweit rund sieben Millionen gemeldete Infektionen, mehr als 400.000 sind in Verbindung mit Corona gestorben. Die tatsächlichen zahlen sind wahrscheinlich noch höher, weil in einigen Ländern nicht alle Verstorbene auf das Virus getestet oder Todesfälle außerhalb von Kliniken nicht mitgerechnet. In manchen Staaten lassen sich amtliche Angaben zudem kaum nachprüfen.