Medienbericht Siemens dementiert Stellenabbau von 20.000 Arbeitsplätzen

Siemens hat einen Magazinbericht über Pläne zum Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen in zentralen Verwaltungsfunktionen zurückgewiesen. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht des „Manager Magazins" entbehre jeder Grundlage, teilte Siemens am Freitag in München mit. „Entsprechende Äußerungen hat es in dieser Form nicht gegeben.“ Das Wirtschaftsmagazin hatte berichtet, Vorstandschef Joe Kaeser habe die Zahl im Rahmen von Präsentationen der neuen Strategie „Vision 2020+“ vor Investoren genannt.