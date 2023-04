Medikamente „Das ist eine bittere Pille für die pharmazeutische Industrie“

Besonders stören sich Pharmamanager daran, dass die Schutzfristen, innerhalb derer die Original-Hersteller ihre innovativen Medikamente exklusiv vermarkten können, eingeschränkt werden sollen. Bislang dürfen die Produzenten von Nachahmer-Präparaten (Generika) spätestens elf Jahre nach der Zulassung des ursprünglichen Präparats in Europa auf den Markt. Nach Vorstellung der Kommission könnten es künftig zwar bis zu zwölf Jahre werden, der Standardschutz soll jedoch nur noch acht anstelle von zehn Jahren betragen.



Die EU-Kommission will damit erreichen, dass das engere Zeitfenster die Pharmakonzerne motiviert, ihre Medikamente in mehreren EU-Ländern gleichzeitig einzuführen. In der Branche wird jedoch bezweifelt, dass der Plan aufgeht. „Reduziert sich der Schutzzeitraum, demotiviert dies die Unternehmen, die kostenintensive Forschung für neue Medikamente weiterhin hier zu betreiben“, betont VCI-Hauptgeschäftsführer Große Entrup.