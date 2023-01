Medikamente Diese 3 Grafiken zeigen die Abhängigkeit Deutschlands bei Medikamenten

Wie Europa in die Abhängigkeit von China und Indien geraten konnte, zeigt das Beispiel Paracetamol. Das Schmerzpräparat, von der WHO als „unentbehrliches Arzneimittel“ klassifiziert, wurde noch bis 2008 in Europa produziert. Als letzter Hersteller in Europa stoppte damals der französische Konzern Rhodia die Bänder. Der Grund: Zu hohe Produktionskosten und Umweltauflagen. Das Geschäft machten fortan vor allem chinesische und indische Hersteller. Die Lieferprobleme während der Corona-Pandemie haben nun zumindest französische Politiker und Manager wachgerüttelt. Ab 2024 will der französische Konzern Seqens am ehemaligen Standort in Rousillon südlich von Lyon wieder Paracetamol produzieren – mit finanzieller Unterstützung des französischen Staates und wohl auch durch die Europäische Union.