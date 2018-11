Medikamente für Entwicklungsländer Die Samariter unter den Pharmakonzernen

Die Erreger fressen sich durch Gewebe, Lunge und Blasenwände. Bilharziose ist alles andere als eine harmlose Wurmkrankheit. Mehr als 200 Millionen Menschen leiden daran. Jährlich sterben etwa 280.000, insbesondere in Afrika. Etwa die Hälfte der Todesopfer sind Kinder. Sie infizieren sich etwa, wenn sie in verunreinigtem Wasser schwimmen oder ihre Wäsche darin waschen. Dabei können die Wurmlarven dann tief in den Körper eindringen.