Medikamente Gefährlicher als gedacht – Bayer schränkt Iberogast ein

Als „zuverlässige Hilfe bei Magen- und Darmbeschwerden“ und als „natürlich wirksam“ bewirbt Bayer sein Magenmittel Iberogast. Nun erweist sich jedoch, dass das pflanzliche Präparat, ein wichtiger Umsatzbringer im Portfolio der rezeptfreien Medikamente (OTC), gefährlicher ist als gedacht. Der deutschen Zulassungsbehörde, dem Bonner Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), liegen neue Nebenwirkungsmeldungen von Leberschädigungen im Zusammenhang mit der Einnahme von Iberogast vor. „Darunter befindet sich nun ein im Juli 2018 bekannt gewordener zweiter Fall eines Leberversagens mit Lebertransplantation, der jedoch letztendlich tödlich endete“, teilt das BfArM mit.Nach Aufforderung durch die Behörde ergänzt Bayer nun den Beipackzettel von Iberogast durch einige Formulierungen, die nicht gerade absatzfördernd wirken dürften. „Iberogast darf von Schwangeren und Stillenden nicht eingenommen werden“, ist da etwa künftig zu lesen. Oder an anderer Stelle: „Iberogast darf nicht eingenommen werden, wenn Sie an Lebererkrankungen leiden oder in der Vorgeschichte litten oder wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel mit leberschädigenden Eigenschaften anwenden.“