Medikamenten-Pipeline Läuft es jetzt bei Bayer wieder?

Gerade mal sieben Wochen später sieht die Welt für Oelrich und Bayer schon wieder besser aus. Zumindest ein bisschen. In San Francisco trifft sich derzeit die globale Pharmaindustrie zur J.P. Morgan Healthcare Conference, dem wichtigsten Branchenevent des Jahres. Am späten Abend wird Oelrich vor den Investoren aus aller Welt präsentieren, diesmal kann er ihnen frohe Botschaften verkünden. Die Chancen für einen neuen Bayer-Blockbuster – gegen Wechseljahresbeschwerden bei Frauen – sind gestiegen. Und für sein Top-Medikament Eylea kann Bayer künftig eine neue Variante anbieten, die die Konkurrenz noch nicht beherrscht. Beide Neuigkeiten gab der Konzern am Montagvormittag bekannt.



Läuft es jetzt wieder bei Bayer? Auch zu einer Gentherapie gegen Parkinson konnte der Konzern Ende vergangener Woche schließlich mit positiven Studien aufwarten. Eine entsprechende Behandlung gegen die Krankheit, gegen die es noch kein geeignetes Mittel gibt, wurde von allen beobachteten elf Patienten gut vertragen. Allerdings steht die Entwicklung noch relativ am Anfang. Die Therapie wäre wohl erst im nächsten Jahrzehnt verfügbar. Wenn überhaupt.