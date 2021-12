Mediziner besorgt Wirken Corona-Medikamente noch bei Omikron?

Die bereits zugelassenen Corona-Medikamente wie die monoklonalen Antikörper kommen „bislang noch nicht flächendeckend zum Einsatz“, sagte Intensivmediziner Kluge. „Ein Grund dafür ist auch die Logistik, sie müssen Risikopatienten im ambulanten Bereich intravenös gegeben werden. Die Medikamente selbst liegen in ausgewählten Krankenhausapotheken in ausreichender Menge vor.“



