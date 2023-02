Medizinkonzern Fresenius' Strategiewechsel war bitter nötig

Die gibt er nun selbst vor. Sens Plan klingt schlüssig und stimmig. Einige weitere Details ließ Sen bereits durchblicken. Bei FMC will Fresenius ein aktiver Investor bleiben, der Börsengang von Helios ist vom Tisch. Noch bleiben viele Fragen offen: Wird das Einsparziel von einer Milliarde Euro erreicht? Von welchen Geschäften wird sich Fresenius noch trennen? Und wie geht es weiter mit den Krankenhaus-Dienstleister Vamed, den Fresenius schon länger am Markt angeboten hat? Fragen, die Investoren und Beschäftigte interessieren. Sen muss jetzt beweisen, dass dem schlüssigen Plan auch eine gute Umsetzung folgt.



