Medizinkonzern Wie Fresenius Finanzinvestoren in den Klinikmarkt hilft

Für KKR ist die in Madrid beheimatete Eugin-Gruppe (227 Millionen Euro Jahresumsatz, insgesamt 69 Kliniken) eine wichtige Ergänzung. Der Private-Equity-Investor hat in den vergangenen Jahren bereits Milliarden in das Geschäft mit der künstlichen Befruchtung investiert. Zum Portfolio der Amerikaner zählt etwa Spaniens größtes Fruchtbarkeitsinstitut Ivirma Global.