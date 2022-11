Medizintechnik: Milliardendeal: Johnson & Johnson will Herzpumpenhersteller kaufen

Der US-Gesundheitskonzern Johnson & Johnson will für 16,6 Milliarden Dollar das Medizintechnikunternehmen Abiomed übernehmen. Der Konzern teilte am Dienstag mit, er werde 380 Dollar pro Abiomed-Aktie zahlen. Weitere 35 Dollar pro Aktie sollten in bar gezahlt werden, wenn bestimmte finanzielle und klinische Meilensteine erreicht würden.