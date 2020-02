Medizintechnikunternehmen Fresenius Medical Care legt beim Umsatz zu

Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte das Unternehmen in seiner Mitteilung und geht von einem weiteren Wachstum aus. Dabei rechnet die Dialysetochter des Medizinkonzerns Fresenius mit einem Plus des Umsatzes sowie des Konzernergebnisses „im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich“. Ausgeklammert sind Währungs- und Sondereffekte. Sowohl FMC als auch Fresenius sind Dax-Unternehmen. Sie wollen an diesen Donnerstag die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 erläutern.