Megafusion: In China entsteht ein neuer Chemiegigant

PekingIn China bahnt sich einem Zeitungsbericht zufolge eine Megafusion zu einem neuen Chemiegiganten an: Die beiden Staatskonzerne Sinochem und ChemChina wollen sich zu einem Weltmarktführer in der Industrie-Chemie zusammenschließen, wie die Finanzpublikation „Caixin“ am Samstag unter Berufung auf Insider berichtete. Geleitet werden solle das neue, rund 120 Milliarden Dollar schwere Unternehmen von Sinochem-Chef Ning Gaoning.