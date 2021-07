Mehr Aufträge Maschinenbauer gehen nach Krisenjahr auf Wachstumskurs

Sorgen bereiten der exportorientierten Industriebranche allerdings Engpässe und Verzögerungen in den globalen Lieferketten, sowie die neuerliche Diskussion um Grenzschließungen in der Corona-Pandemie in der EU. „Wir dürfen den wirtschaftlichen Aufschwung in Europa nicht wieder durch einen Flickenteppich an Grenzkontrollen gefährden“, warnte Wiechers.