Mehr Insolvenzen und Krisenfälle „Der Kern unserer Industrie könnte auf der Strecke bleiben“

Die Bundesagentur für Arbeit geht auch 2023 nicht von einer großen Pleitewelle aus und erwartet nur moderate Insolvenzgeldausgaben, berichtet die WirtschaftsWoche. Demnach kalkuliert die Bundesagentur für das kommende Jahr mit Ausgaben von 900 Millionen Euro für Lohn- und Gehaltszahlungen an Beschäftigte, deren Firmen Insolvenz anmelden. Nach den niedrigen Insolvenzzahlen in den vergangenen Jahren rechne die Arbeitsagentur „nicht explizit mit einer Trendwende im Sinne stark steigender Insolvenzgeldzahlungen“, teilte eine Sprecherin mit. Man sei sich aber bewusst, dass „wirtschaftlich nicht unerhebliche Risiken vorhanden sind, insbesondere, was steigende Energiekosten betrifft.“ Mit dem Budget könnten die Insolvenzgeldausgaben im mittelfristigen Durchschnitt abgedeckt werden, inklusive potenzieller ein bis drei Großinsolvenzen, so die Sprecherin.