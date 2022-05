Mehr Veggie als Fleisch Kann die Rügenwalder Mühle das Veggie-Wachstum noch verkraften?

Die Produktion plante man lange in Excel. Mitten im Coronaboom stieß das Unternehmen aber an seine Kapazitätsgrenze, musste die Produktion der tierischen Schinkenwurst sogar outsourcen. Gleichzeitig waren Erbsen- oder Sojaproteine am Markt knapp. „Das hat uns schnell eingeholt. Wir gerieten in Lieferunfähigkeit, sodass wir die Märkte nicht mehr bedienen konnten“, berichtet Hähnel. Rügenwalder will deshalb die Abhängigkeit vom Ausland verringern. Der Konzern baut mittlerweile sogar in Deutschland Soja an und hat gerade das erste vegane Hack mit hundert Prozent Soja aus Deutschland auf den Markt gebracht.