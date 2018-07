Mehrfamilienhäuser-Boom: Baugenehmigungen ziehen spürbar an

Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland wächst wieder deutlich. Von Januar bis Mai gaben die Behörden grünes Licht für die Fertigstellung und den Umbau von 139.600 Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Dies sind 1,8 Prozent oder 2500 Genehmigungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Grund war vor allem der starke Anstieg von 8,3 Prozent bei neuen Mehrfamilienhäusern. Die Zahl der Neubaugenehmigungen für Wohnungen in Wohnheimen sank dagegen stark um gut 30 Prozent. Dies geht auf geringeren Bedarf zurück, weil nicht mehr so viele Unterkünfte für Flüchtlinge gebraucht werden. Klammert man diesen Bereich aus, so stieg die Zahl der gesamten Baugenehmigungen um 3,8 Prozent.