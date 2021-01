MeinAuto.de: Internet-Autohändler Mobility Holding will an die Börse

Die Mobility Holding wäre der zweite Internet-Autohändler, der in diesem Jahr an die Frankfurter Börse strebt. Die auf Gebrauchtwagen spezialisierte Auto1 hatte ihre Pläne vor einer Woche publik gemacht. Organisiert werden soll der Börsengang der Mobility Holding den Insidern zufolge von den Investmentbanken Bank of America und and Jefferies. Das hatte zuvor die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtet. Die Banken und das Unternehmen wollten sich dazu nicht äußern.