Menschenrechtsverletzung : IG Metall fordert Rückzug von VW aus Uiguren-Region Xinjiang

Erstmals wird auch aus dem VW-Aufsichtsrat heraus Kritik am fortgesetzten Betrieb der umstrittenen Fabrik in der chinesischen Provinz Xinjiang geäußert. Die IG Metall fordert von Volkswagen den Rückzug aus der Uiguren-Region. „Inzwischen gibt es kaum einen Zweifel daran, dass in Xinjiang Menschenrechtsverletzungen stattfinden“, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann den „Wolfsburger Nachrichten“.