Mercedes-Hersteller Stellenabbau bei Daimler – Autobauer will 1,4 Milliarden Euro sparen

Der gebürtige Schwede kündigt im Zuge des Kapitalmarkttags von Daimler in London einen Stellenabbau bei dem Dax-Konzern im Management und in den indirekten Bereichen an, also außerhalb der Produktion. Insgesamt will Daimler seine Personalkosten bis 2022 um 1,4 Milliarden Euro reduzieren. Davon entfällt eine Milliarde Euro auf die Pkw-Vision Mercedes, 100 Millionen Euro auf die Transportersparte Vans und 300 Millionen Euro auf Daimler-Trucks, also das Geschäft mit schweren Lastwagen.