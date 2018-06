Mercedes und Smart: Absatzplus von Daimler flacht im Mai ab

StuttgartBeim Autobauer Daimler hat sich der Zuwachs der Verkäufe im Mai etwas abgeschwächt. Im vergangenen Monat brachte die Stammmarke Mercedes-Benz 198.187 Fahrzeuge und damit 2,3 Prozent mehr an die Kunden als im Vorjahresmonat. Dies teilte das Dax-Unternehmen am Mittwoch in Stuttgart mit. Im bisherigen Jahresverlauf ist das Wachstum mit 5,4 Prozent größer.