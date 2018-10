Metallindustrie Arbeitgeber bremsen bei kürzeren Arbeitszeiten für Metaller

Die Firmen haben sich eine ganze Reihe von Möglichkeiten herausverhandelt, mit denen zusätzliches Arbeitsvolumen in den Betrieben geschaffen werden kann. So können sie trotz geltender 35-Stunden-Woche leichter als bislang Mitarbeiter mit 40-Stunden-Verträgen ausstatten und zudem über Arbeitszeitkonten pro Arbeitnehmer 50 Überstunden auszahlen – normalerweise eine Maßnahme, die Gewerkschafter überhaupt nicht mögen. Gesamtmetall-Präsident Rainer Dulger sprach in einer Handreichung für seine Mitglieder von einem „Grundstein für ein flexibles Arbeitszeitsystem für das 21. Jahrhundert“.