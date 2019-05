Metallo-Übernahme: Aurubis steigt groß ins Recycling von Elektroschrott ein

Die vor 100 Jahren gegründete Metallo Belgien mit Sitz in Beerse hat bereits in den 1960er Jahren Prozesse entwickelt, um Kupfer, Zinn und Blei aus niedrig-metallhaltigen Rohmaterialien zu recyceln. Metallo Spanien, früher unter dem Namen Elmet bekannt, wurde 1991 in Berango in der Provinz Biskaya gegründet. Beraten wurde Aurubis bei dem Kauf von der französischen Bank BNP Paribas.